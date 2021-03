Juve, Paratici: "Amarezza, ma avanti con Pirlo e Ronaldo"

TORINO - Fabio Paratici si presenta a sorpresa ai microfoni dei giornalisti dopo l'inaspettata e dolorosa sconfitta casalinga della Juve con il Benevento : "È stata una partita imprevista - dice ai microfoni di Sky - la mia presenza qui è soltanto per sottolineare che in questi anni abbiamo dato tante gioie ai tifosi. Oggi diamo una grande amarezza , abbiamo giocato una brutta gara, però il campionato va avanti. Dobbiamo mettere giù la testa, capire i nostri errori e pedalare". Il direttore sportivo della Juve entra nel dettaglio della sconfitta odierna: "Abbiamo giocatori di livello che sono abituati avere pressioni. Abbiamo purtroppo giocato una brutta gara , per tanti motivi, alcune volte non riesci neanche a capirli completamente tutti. Dobbiamo solo abbassare la testa e lavorare perché oggi abbiamo veramente fatto una brutta gara".

Paratici: "L'episodio di Chiesa? Mi sembrava fallo"

Paratici continua la sua analisi con lucida freddezza: "L'episodio di Chiesa? Non ci interessa commentarlo; non sono qui per commentare gli episodi. Le gare vanno analizzate escludendo gli episodi, perché altrimenti ti condizionano nella valutazione. Detto questo, non l'ho rivisto, ma mi sembrava fallo". Sul futuro di Pirlo dice: "Non è una partita che sposta le nostre idee, andiamo avanti per la nostra strada. Anche per l'allenatore? Certamente, questa linea continua. Siamo molto convinti di quello che stiamo facendo, andiamo avanti per questa strada. Ronaldo? E' il migliore al mondo e ce lo teniamo stretto", aggiunge. Anno di transizione? "Per la Juventus non esiste, è una parola che non sposo".