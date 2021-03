Juve, verso il Torino Dybala e Ramsey in gruppo

TORINO - Per la Juventus è ufficialmente cominciata la settimana che porterà al derby di sabato (ore 18 all'Olimpico Grande Torino) contro i granata. Per l'allenamento pomeridiano di oggi, senza i calciatori convocati nelle rispettive nazionali, Andrea Pirlo ha diretto una sessione con focus sul possesso palla ed esercitazioni tecniche. Ottime notizie sul fronte dei singoli, visto che Paulo Dybala e Aaron Ramsey hanno svolto l'intera seduta di lavoro in gruppo. Domani, mercoledì, i bianconeri si ritroveranno alla Continassa per un allenamento mattutino.