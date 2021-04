Cobolli Gigli: "Agnelli via dalla Juve? Non credo al ribaltone"

L'ex presidente della Juventus Giovanni Cobolli Gigli dice la sua sul naufragio della Superlega e sulla posizione di Andrea Agnelli, che potrebbe dover lasciare la poltrona numero uno del club bianconero: "Andrea Agnelli via dalla Juve? Non lo penso e non credo ad un ribaltone, ma sono cose che riguardano la proprietà e l'ingegner John Elkann". Secondo Cobolli, essendo la Juventus quotata in Borsa, Agnelli "avrà parlato con il consiglio di amministrazione e con la stessa proprietà" del progetto Superlega. L'ex presidente bianconero ha però sottolineato che Agnelli "avrebbe dovuto rispondere e spiegare" le violente accuse del presidente dell'Uefa Ceferin che lo ha definito "un serpente".