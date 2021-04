Zavarov compie 60 anni: gli auguri speciali della Juve

Zavarov e l'esperienza alla Juve

Messosi in mostra con la maglia dell'Unione Sovietica sia nel Mondiale 1986 che all'Europeo di Germania Ovest, dove i ragazzi di Lobanovsky si arrendono solo in finale contro l'Olanda, attira l'interesse della Juve, che lo acquista per 7 miliardi di lire (5 milioni di dollari, dei quali 2 vanno al Ministero dello sport, 2 alla Dinamo Kiev, 1 allo Stato). All'epoca 27enne, Zavarov porta con sè la benedizione del suo maestro, il "colonnello" Lobanovsky, che di lui disse: "Come Maradona, Zavarov ha una tecnica incredibile, può decidere una partita in qualsiasi momento, sa organizzare il gioco e difendersi". Nella sua esperienza in bianconero colleziona 76 presenze totali e 13 gol. La Juve e i suoi tifosi non l'hanno dimenticato e oggi lo hanno voluto omaggiare nel giorno del suo compleanno numero 60.