Buffon lancia la sua Academy per formare i giovani portieri

Anche se al momento Gigi Buffon non ha ancora deciso cosa farà la prossima stagione, ha però le idee chiare sul suo futuro. Un futuro sempre legato al calcio, ovviamente. Una nuova avventura per trasmettere la sua esperienza e avvicinare tanti ragazzi e ragazze al ruolo del portiere, attraverso clinics, summer camp, tryouts, training session e molto altro ancora. La sua esclusiva accademia mira a migliorare e perfezionare la tecnica di tanti giovani attraverso il 'Buffon Method'. É lo stesso portiere della Juventus a raccontare la scelta di cimentarsi in questo percorso: "Ho sempre creduto nel valore della formazione, ancor di più in questo periodo complicato per ognuno di noi. La Buffon Football Academy nasce per offrire ai ragazzi e alle ragazze dagli otto ai sedici anni un percorso di alta specializzazione, volto a migliorare le capacità tecniche di chi sogna un futuro nel mondo del calcio. Si tratta di una full-immersion completa, con un programma di allenamento personalizzato creato ad hoc per ciascun portiere. Speriamo di poter dare il kick off del 'Buffon Summer Camp' già a giugno e il mio augurio è di poter incontrare i ragazzi il 13 dello stesso mese a Marina di Pietrasanta, ma ovviamente la partenza delle attività è subordinata all'emergenza Covid".