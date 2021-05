Cristiano Ronaldo, messaggio alla Juve: "Non mi fermo qui"

Cristiano Ronaldo non si ferma più: contro il Sassuolo, il campione portoghese ha raggiunto quota 100 gol con la maglia della Juventus in tutte le competizioni. Nonostante le voci che lo vorrebbero in partenza da Torino, a 36 anni l'attaccante bianconero non molla e sembra essere molto sicuro del suo futuro. In particolare, del suo futuro con la maglia della Vecchia Signora. Sul campo, il portoghese ha festeggiato ogni rete con gioia e, dopo i tre punti strappati al Mapei, si è lasciato andare anche sui social. Complimenti per tutti, Dybala in testa.