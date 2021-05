Juve, il destino di Pirlo può cambiare? Gli scenari possibili

INVIATO A REGGIO EMILIA - E adesso? Qual sarà il destino di Andrea Pirlo? Può una finale cambiarlo? Lo scopriremo nei prossimi giorni, ma si può iniziare a tenere conto che l'ipotesi di tenere l'attuale allenatore è stata sempre presente sul tavolo della dirigenza juventina. Chiunque, sia ufficialmente che ufficiosamente, ha sempre smentito in modo netto l'idea di cambiare la guida tecnica. Anche se dei movimenti, anche abbastanza scontati, quasi dovuti in queste situazioni, ci sono stati nelle scorse settimane. Ma anche in questo caso vale la pena sottolineare come i massimi vertici del club hanno sempre rinviato al lunedì dopo la fine del campionato qualsiasi discorso sull'allenatore. Il dibattito adesso sarà certamente condizionato dall'effetto emotivo e dai coriandoli ancora impigliati nei capelli, ma un vecchio adagio dei dirigenti più esperti dice di giudicare l'allenatore (e i giocatori) su tutta la lunghezza della stagione, non solo sul finale, spesso ingannevole. Quella della Juventus non è stata una buona stagione, ma è stata anche sfortunata, complicata, afflitta da infortuni e sfighe assortite. Insomma, non è facile pesare gli errori di Pirlo, che certamente ne ha commessi, facendo la tara con le difficoltà che ha dovuto affrontare. Lo faranno i dirigenti, valutando con attenzione anche la trasformazione della squadra che proseguirà senza dubbio con la linea del ringiovanimento, che ieri ha

pagato tantissimo: Kulusevski e Chiesa, 21 e 23 anni, sono i match winner della Coppa Italia (che peraltro aveva visto altri ventenni protagonisti nei turni precedenti come Fagioli e Hamza Rafia).