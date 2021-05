Calciomercato Juve, Calhanoglu e il like a Bonucci: social show

TORINO - La Juve ha vinto la Coppa Italia battendo 2-1 in finale l'Atalanta e i giocatori bianconeri hanno festeggiato il trionfo sui social network. Tra questi anche Leonardo Bonucci che ha condiviso una foto su Instagram che lo ritrae mentre bacia la Coppa Italia e accompagnata dal messaggio: "Quando il bianconero si unisce al dorato è sempre un gran bel buongiorno...". Il post del difensore bianconero ha ricevuto tantissimi like dai numerosi 'seguaci' ma uno in particolare ha catturato l'attenzione dei tifosi, soprattutto di Juve e Milan: quello di Hakan Calhanoglu. Il post pubblicato da Bonucci su Instagram sta facendo discutere, infatti, per la presenza del like del centrocampista turco dei rossoneri, suo ex compagno di squadra al Milan e amico. Il 'mi piace' non è certamente piaciuto ai sostenitori rossoneri.