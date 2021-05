Uefa, procedimento disciplinare su Juve, Real e Barcellona

TORINO - La UEFA ha aperto ufficialmente un procedimento contro il Real Madrid, il Barcellona e la Juventus in riferimento alla Superlega. Lo ha annunciato con una nota ufficiale sul proprio sito: "A seguito di un'indagine condotta dall'UEFA Ethics and Disciplinary Inspectors in relazione al progetto della cosiddetta Super League, sono stati aperti procedimenti disciplinari contro il Real Madrid, il Barcellona e la Juventus per una potenziale violazione del quadro giuridico dell'UEFA. Ulteriori informazioni saranno rese disponibili a tempo debito".