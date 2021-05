Chiellini, con Allegri in panchina il rinnovo è più vicino

Dal ritiro della Nazionale in Sardegna Giorgio Chiellini aspetta fiducioso che si faccia chiarezza in casa Juventus sulla situazione allenatore. Dalla scelta del nuovo tecnico dipende infatti anche il suo futuro. Finora la Juventus non ha presentato al difensore nessuna offerta di rinnovo per un altro anno del contratto che andrà in scadenza il 30 giugno, il segnale che il club non sembra intenzionato a proseguire il legame con il capitano dopo 17 anni (uno in prestito alla Fiorentina e 16 con la maglia bianconera). Ma se sulla panchina bianconera ritornasse Massimiliano Allegri allora lo scenario potrebbe cambiare con il tecnico, di cui Chiellini è uno dei fedelissimi, pronto a spingere affinché la società riconfermi il capitano anche per la prossima stagione. Soluzione che renderebbe strafelice il giocatore: Giorgio vorrebbe infatti allungare di un altro anno la sua carriera e non vede l’ora di continuare alla Continassa. Dopo gli addii di Andrea Barzagli e Gigi Buffon, resta l’ultimo baluardo del ciclo vincente l’unico giocatore ad aver conquistato i nove scudetti consecutivi.