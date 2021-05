Juve, Agnelli chiama Chiellini

TORINO - Un week end di riposo, prima di iniziare a fare sul serio con la maglia azzurra, a meno di due settimane dal debutto nell’ Europeo . Ma per Giorgio Chiellini potrebbero essere decisivi questi giorni per definire il suo futuro. Anche senza le firme, per le quali si potrà aspettare pure la fine della manifestazione continentale, ma con la certezza - durante l’impegno con l’ Italia - che pure nella prossima stagione indosserà la maglia bianconera.

Chiellini verso il rinnovo

C’è un cauto ottimismo in questo senso, in attesa della telefonata con il presidente Andrea Agnelli: se finora la Juventus non aveva presentato nessuna offerta per prolungare di un altro anno il contratto - in scadenza a fine giugno - che lega il capitano bianconero al club, con il ritorno di Massimiliano Allegri sulla panchina juventina lo scenario è completamente cambiato. E la permanenza di Chiellini ha ripreso quota visti i rapporti tra il capitano e l’allenatore livornese e l’importanza del giocatore all’interno di uno spogliatoio che già perderà un senatore come Gigi Buffon.

Tutti gli approfondimenti sull’edizione di Tuttosport