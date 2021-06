Cristiano Ronaldo, testa all'Europeo più che alla Juve: il futuro attende

TORINO - Le dinamiche di mercato non sembrano (al momento) interessare Cristiano Ronaldo. La sensazione diffusa è che sarà lui a decidere del proprio destino, come accaduto in occasione del divorzio dal Real Madrid. Con la Juventus ha ancora un anno di contratto, un ricco contratto: quei 31 milioni sono cifra spendibile da pochi e, a contorno, c’è una tassazione italiana che favorisce gli arrivi dall’estero. E se volessimo entrare nella ristretta cerchia dei club che potrebbero avvicinarsi al portoghese, i nomi possono ridursi a tre: Manchester United e Real Madrid (se Carlo Ancelotti presserà Florentino Perez) per una nuova operazione nostaglia già così di moda in questa stagione, più il Psg se Kylian Mbappé dovesse salutare. L’idea Ronaldo stuzzica l’ambiente, per una operazione che potrebbe portare Mauro Icardi in bianconero (come raccontiamo a pagina 3), ma sono ancora tante le tessere da mettere al loro posto prima che prenda forme il puzzle.