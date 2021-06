Nuova Juve, nuovo campo: così rinasce lo Stadium

L’otto settembre compirà dieci anni e così lo Stadium viene sottoposto a manutenzione straordinaria. Necessaria dopo un anno sostanzialmente ininterrotto di utilizzo. La pandemia , infatti, aveva costretto a riprendere e finire la scorsa stagione a giugno 2020 e da quel momento non c’è stata soluzione di continuità per gli impegni della Juventus . Così da ieri sono iniziati i lavori per rinnovare in modo integrale il manto erboso . Non una semplice rizollatura, come quelle che vengono praticate “al volo” durante la stagione, ma un’opera più complessa nella quale i tecnici hanno operato mettendo mano anche agli strati inferiori al manto erboso: quindi allo strato di sabbia e terra, sotto al quale corre il reticolato di tubi che riscaldano il terreno in caso di neve o gelate.

Stadium, tutte le modifiche

Nei prossimi giorni sarà ultimata l’opera con l’applicazione del manto che avrà quasi due mesi per attecchire ed essere curato. Il campionato, infatti, inizierà nel weekend del 21-22 agosto, ma la Juventus dovrebbe iniziare in trasferta (almeno secondo la regola per cui si alterna la partenza). Al momento non sono, inoltre, previste amichevoli allo Stadium. Stadium che, alla ripresa della stagione agonistica, dovrebbe rivedere finalmente il pubblico. Non ci sono ancora dati precisi, ma una percentuale del 25% (che vorrebbe dire diecimila tifosi) è praticamente certa, l’andamento epidemiologico stabilirà eventuali percentuali più alte con le quali iniziare (così come il pass vaccinale potrebbe diventare uno strumento per aumentare il numero di persone sulle tribune).

Dieci anni dello Stadium: le novità

Nessuno, tuttavia, potrà avere un abbonamento. Impossibile mettere in piedi una campagna senza avere certezza di quanti spettatori potranno accedere allo stadio. È probabile, tuttavia, che gli abbonati più fedeli possano avere qualche vantaggio nel riuscire ad acquistare i biglietti disponibili per le partite della stagione. Intanto, in attesa del pubblico e del suo decimo compleanno, lo stadio si rifà il trucco per presentarsi al meglio.

