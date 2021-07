Juve, Demiral cuore d'oro: in ospedale a salutare Babacar

ALANYA (Turchia) - L'ex attaccante di Sassuolo e Fiorentina, oggi in Turchia alla corte dell'Aytemiz Alanyaspor, Khouma Babacar, è stato recentemente ricoverato per un malore e a trovarlo in ospedale è passato Merih Demiral. Babacar si è sentito male all’improvviso durante un allenamento accasciandosi al suolo. Secondo la stampa turca il senegalese sarebbe stato colpito da uno spasmo cardiaco. Via Instagram l'attaccante ha rassicurato tutti sue condizioni: "Voglio tranquillizzare tutti i miei famigliari, amici e tifosi che sto bene e ringrazio per l’affetto dimostrato" e ha anche ringraziato il difensore della Juventus per la visita testimoniata da una storia social proprio del giocatore bianconero.