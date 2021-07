Juve, la prima amichevole dell'Allegri bis è contro il Cesena

TORINO - La Juventus di Max Allegri sarà grande protagonista nel prossimo weekend. Sabato 24 luglio alle ore 18.00 i bianconeri giocheranno la prima amichevole della nuova stagione contro il Cesena, squadra che milita in Serie C. La partità sarà disputata allo Juventus Training Center e, in osservanza dei protocolli in vigore e considerata la capienza limitata della struttura, non sarà permesso l'ingresso al pubblico salvo la possibile presenza di alcuni ospiti invitati e una rappresentanza dei media. Per quanto riguarda la messa in onda, invece, il match sarà visibile su Juventus TV a partire dalla mezzanotte. Il giorno seguente, invece, sarà la volta della Juventus Women che giocherà a Vinovo, alle 18.30, contro le maltesi del Birkirkara. Anche in questo caso la gara sarà disputata a porte chiuse ma sarà trasmessa in diretta esclusiva su Juventus TV.