Juve, due sedute tecniche alla vigilia del test con il Cesena

TORINO - Due nuovi impegni nel pre campionato della Juventus. La società bianconera, infatti, ha annunciato l'impegno del prossimo 8 agosto al Camp Nou di Barcellona in occasione del Trofeo Gamper mentre il 31 luglio la Juve giocherà anche il Trofeo Berlusconi contro il Monza. Intanto la squadra, nell'allenamento odierno, ha continuato la preparazione e l'avvicinamento a quello che sarà il primo impegno agonistico della stagione, l'amichevole contro il Cesena in programma il 24 luglio alle 18 al JTC Continassa. Due sedute tecniche per i bianconeri di Allegri, al mattino lavoro suddiviso per reparti, con esercitazioni specifiche, al pomeriggio analisi delle situazioni di gioco sia legate alla fase difensiva che a quella offensiva. Si è riaggregato al gruppo il portiere Wojciech Szczesny, reduce dagli Europei con la sua Polonia.