Lo Stadium riapre le porte: Juve-Atalanta in amichevole

Test di lusso per la Juve di Allegri a pochi giorni dall’inizio della Serie A. Il club bianconero ha comunicato sul proprio sito che sabato 14 agosto, alle ore 20.30, andrà in scena all’Allianz un’amichevole tutta italiana contro l’Atalanta. La partita coinciderà con la prima occasione per i tifosi juventini di tornare a casa.