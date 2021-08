Juve, Chiesa punta già l'Atalanta: il messaggio ai tifosi

"Ciao a tutti i tifosi della Juventus, vi aspettiamo sabato contro l'Atalanta all'Allianz". Un mesaggio chiaro lanciato in video da Federico Chiesa tramite i profili social del club. Alla vigilia del Trofeo Gamper, che vedrà la squadra di Allegri confrontarsi con il Barcellona di Pjanic (nella lista dei convocati), l'esterno già pensa alla prossima amichevole e invita i tifosi allo stadio. Quella di sabato 14 agosto sarà una sfida di lusso contro una squadra ormai da tempo da vertice della classifica di Serie A. Per l'occasione dovrebbe rivedersi anche Dybala che invece non partirà per Barcellona causa affaticamento muscolare.