Locatelli: “In camera avevo i poster di Nedved, Del Piero e Buffon”

Manuel Locatelli si presenta al mondo Juve . Il campione d’Europa, ufficializzato mercoledì dal Sassuolo, ha risposto alle domande dei giornalisti presso la sala stampa dell’ Allianz Stadium : “Giocare nella Juve è sempre stato il mio sogno. La mia famiglia è juventina, quindi per me è una doppia emozione. Mi devo calare subito nella parte, sono pronto per questa nuova avventura. La Juve è sempre stata la priorità”.

“Non parlo di cifre, sono cose burocratiche che non mi competono. In camera avevo i poster di Nedved, Del Piero e Buffon . Sono sempre stati i miei idoli. Ruolo? Ho fatto un solo allenamento, dobbiamo vedere. In qualsiasi posizione cercherò di fare del mio meglio”.

“La mentalità che ci sta qui è diversa, anche quando Bonucci venne al Milan lo notai subito. Ho parlato con loro tanto e anche loro hanno parlato con me. È stato bello ritrovarli, Chiellini mi ha accolto come un fratello minore, quell'abbraccio era molto sincero”.

Locatelli: “Pronto a vincere con la Juve”

"Il Milan rimarrà sempre una pagina bellissima, il gol che segnai alla Juve mi ha catapultato in una realtà per la quale non ero pronto. Ho sofferto molto, c'erano aspettative molto alte. Poi mi sono ripreso grazie al Sassuolo. Ora darò tutto me stesso, sono qui per vincere e mi metterò subito al servizio della squadra e del mister. Mi hanno accolto benissimo e sono pronto a vincere con loro per i prossimi anni".

Locatelli: “Ronaldo e Dybala, che gioia”

"Quando ero al Sassuolo guardavo Ronaldo e adesso me lo ritrovo nello spogliatoio. Lo guardavo su YouTube e ora sono qui, è un piacere stare qui con loro. Anche con Dybala è così, ma ce ne sono tanti altri. De Zerbi e Mancini? Il primo è attento ai dettagli e mi ha fatto acquisire grandi doti tecniche mentre il secondo trasmette serenità ed ha la capacità di creare un gruppo fantastico".

Locatelli e l’aneddoto sul gol alla Juve

“Ho sentito Marchisio prima di venire qui, ripercorrere la sua carriera sarebbe fantastico, non sarà facile ma ci proverò con tutto me stesso”. Poi torna di nuovo sulla rete alla Juve: “Mi ricordo mia nonna che mi fece i complimenti per il gol ma recriminò per quello annullato ai bianconeri. Io non ci rimasi benissimo all'inizio ma poi passò".

Locatelli ha scelto la maglia numero 27

"Non so se siamo i favoriti per lo scudetto, ma vogliamo tornare a vincerlo. Non sono al 100% anche se sono abbastanza pronto e ho voglia di giocare, anche se alla fine meglio del mister non sceglie nessuno. Il mio numero sarà il 27. L'ho cambiato perché è un'avventura nuova, mi piace e il 7 mi porta fortuna. Speriamo sia di buon auspicio".