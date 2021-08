Cassano attacca la Juve: "Dybala senza personalità e Ronaldo..."

TORINO - Dopo il pari con l'Udinese arriva la pioggia di critiche per la nuova Juve di Max Allegri. Dalla BoboTv è Antonio Cassano ad attaccare i bianconeri con critiche al modo di giocare e alle stelle Dybala e Cristiano Ronaldo. “La Juve stava vincendo 2-0 senza sapere perché. L’Udinese era in vacanza. Sul 2-1 i friulani difendevano anziché attaccare. La Juventus gioca molto male, sembrava che volesse farsi due gol da sola, dal momento che l’Udinese non aveva intenzione di segnare", ha commentato cosi l'ex giocatore la prestazione della Vecchia Signora alla Dacia Arena, poi un commento sui singoli.