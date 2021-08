Juventus, Ronaldo addio freddo allo spogliatoio

TORINO - Non si è praticamente allenato, Cristiano Ronaldo. Oggi è arrivato alle 9.20 per restare nello Juventus Training Center circa mezzora, il tempo di salutare i compagni (non ha dovuto neanche svuotare l'armadietto, a quello aveva provveduto ieri) e uscire dal centro poco prima delle dieci. Direzione collina: a casa dove fervono i preparativi per il trasferimento a Manchester. Oggi dovrebbe essere il giorno del suo passaggio al City, che presenterà l'offerta alla Juventus. Dopo i ruvidi scambi di ieri, il club inglese e l'agente di Ronaldo, Jorge Mendes, hanno ben presente quali sono le condizioni bianconere per la cessione di CR7 e quindi tutti si attendono un'offerta che vada incontro alle richieste. Nel corso della giornata seguiranno aggiornamenti sulla trattativa.