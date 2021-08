Calciomercato Juve, situazione Pjanic: gli ultimi aggiornamenti

L’ingaggio di Pjanic , che sarebbe arrivato in prestito dal Barcellona (probabilmente anche con una parte di ingaggio pagato) è bloccato dalla mancata cessione di Aaron Ramsey e di Weston McKennie . Il primo si è sostanzialmente incatenato alla Continassa, rifiutando qualsiasi soluzione (o risoluzione), il secondo era stato messo in vendita, ma solo a certe cifre (40 milioni) e nessuno ha offerto quei soldi o soddisfatto le richieste dell’americano, che Allegri non ritiene indispensabile.

Pjanic difficile

Ma nessuno entra se nessuno esce. Quindi niente Pjanic, niente Witsel, a meno che oggi, in modo del tutto imprevisto, non si piazzi un centrocampista. Pjanic ci spera, ieri sui social ha spinto fortissimo la sua candidatura arrivando a rilanciare la palla nel campo della dirigenza in un messaggio privato poi reso pubblico ("Non dipende solo da me", il succo). Oggi spererà fino all’ultimo, ma a fino a ieri sera rimaneva una pista freddina.