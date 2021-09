Juve, Arthur va di corsa: è lui il rinforzo per il centrocampo

Niente Pjanic , niente Witsel e nemmeno un colpo last minute. Il desiderio del centrocampista pensante non è stato esaudito prima del gong, ma non è detto che Massimiliano Allegri debba aspettare gennaio. Il rinforzo in mezzo al campo potrebbe arrivare a metà-fine ottobre. Non grazie a una riapertura eccezionale delle trattative, bensì direttamente dal J Medical. Non a caso Arthur , fuori da luglio a causa dell’intervento chirurgico per risolvere il problema della calcificazione alla gamba destra, è stato inserito in lista Champions a discapito del giovane connazionale Kaio Jorge e del terzino Luca Pellegrini .

Arthur e la data del possibile rientro

L’ex Barcellona sarà un vero e proprio nuovo acquisto per Allegri, che in estate non ha fatto in tempo a presentarsi e subito il 25enne scuola Gremio è passato dalla Continassa alla clinica Fornaca di Torino per sottoporsi a una operazione tutt’altro che banale (15 luglio). I tempi dell’intervento, inizialmente rimandato per tentare la via della cura conservativa (febbraio-marzo 2021), si sono rivelati giusti. E secondo tempistiche sta procedendo anche la marcia a tappe forzate di Arthur. Dopo essere finito sotto i ferri del dottor Piana, il numero cinque bianconero si è sciroppato un primo mese e mezzo tra fisioterapia, lavori in acqua e in palestra. Il primo controllo importante, mostrato sui social dallo stesso Arthur, ha confortato il ragazzo, lo staff medico e tutta la Juventus. Nessuna segno di recidiva di calcificazione e semaforo verde per passare alla fase successiva. [...] Stando a quanto filtra da fonti brasiliane, il centrocampista juventino in questi giorni di pausa rivedrà il campo. Arthur inizierà a correre e gradualmente aumenterà i carichi di lavoro con l’obiettivo di lasciare l’infermeria a fine mese. Così, se tutto andrà secondo programmi, l’ex blaugrana tra inizio-metà ottobre tornerà ad allenarsi con i compagni. Arthur punta a essere in campo prima di novembre e la scelta della Juventus di inserirlo in lista Champions conferma che quella del brasiliano non è un’idea così pazza e fuori dalla realtà. Sicuramente Arthur salterà le prime due gare del girone europeo e difficilmente rientrerà per la terza giornata di Champions (Zenit-Juventus). Però di questo passo, e salvo intoppi lungo il percorso, Allegri potrebbe avere il rinforzo in mediana per il big match contro l’Inter del 24 ottobre e per gli incontri di ritorno contro Zenit (2 novembre), Chelsea (23 novembre) e Malmoe (8 dicembre).

Tutti gli approfondimenti sull’edizione di Tuttosport