Ramsey, altra occasione: il gallese ci crede ancora

Non è esattamente tra i giocatori più apprezzati dai tifosi della Juventus, ma Aaron Ramsey conta di avere in mano alcune buone carte da calare sul tavolo di scudetto, Champions e Coppe assortite. Altrimenti non si spiegherebbe perché il gallese si sia opposto a tutte le ipotetiche piste di mercato che l’hanno coinvolto nell’arco di questa strana estate: nessun assembramento, nessuna coda, nessuna fila indiana pronta a bussare alla porta del club bianconero e di chi cura gli interessi del centrocampista, eppure dalla Premier qualcosa s’è mosso ma il destinatario ha lasciato squillare il telefonino a vuoto. Non è un mistero che nei piani societari l’uscita di un giocatore - Ramsey è sempre stato fra gli indiziati - avrebbe potuto comportare un nuovo innesto in automatico, pur con tutte le cautele del caso. Per dire: Miralem Pjanic, al netto delle volontà dell’ex Arsenal, sarebbe tornato a Torino solamente nel caso di una congiunzione tra l’aiuto del Barcellona al pagamento dell’ingaggio e le possibilità di spesa della Juve. Una congiunzione non così concreta ed ecco perché, alla fine, è tutto rimasto come prima: il bosniaco ha ritrovato la pace al Besiktas in Turchia, Ramsey non s’è mosso dal suo buen retiro bianconero.