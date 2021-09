Allegri aggiusta la Juve: Locatelli darà equilibrio

TORINO - Condizionato dall’esigenza stringente di contenere i costi e dai dubbi sul futuro di Cristiano Ronaldo, l’ultimo mercato juventino ha avuto una sola certezza, fin dall’inizio: Manuel Locatelli. Il centrocampista del Sassuolo è stato da subito il primo obiettivo del nuovo dg Federico Cherubini, a prescindere da qualsiasi altro movimento in entrata e in uscita. Il motivo? L’azzurro era ritenuto da Massimiliano Allegri un tassello fondamentale del centrocampo bianconero: capace di contrastare, impostare e inserirsi, in grado di giocare a due ma anche, con l’appoggio di una mezzala di costruzione, da vertice basso.