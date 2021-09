McKennie salta Usa-Canada: violato il protocollo Covid

Weston McKennie non ha giocato la partita tra Stati Uniti e Canada (terminata 1-1) per aver violato i protocolli Covid. “Purtroppo sono stato escluso dalla sfida - ha scritto su Instagram prima del calcio d’inizio - Chiedo scusa per il mio comportamento, spero di tornare presto in gruppo”. Non è stato ancora svelato il motivo dell’esclusione del centrocampista della Juve perché il ct degli Usa, Gregg Berhalter, si è limitato a dire che Wes ha violato la politica della squadra senza però entrare nei dettagli: “Tornerà per il match di mercoledì con l’Honduras? Resta da vedere…”.