Juve, infortunio in nazionale per Bentancur: le condizioni

TORINO - Nel corso della gara tra Uruguay e Bolivia, Rodrigo Bentancur ha ricevuto una botta all'anche che lo ha costretto ad abbandonare il rettangolo di gioco al termine della prima frazione di gioco. Il commissario tecnico dell'Uruguay, Oscar Tabarez, ha commentato così l'infortunio di Bentancur "Il problema all'anca è sempre in una zona delicata. Vediamo, se si sgonfia e viene curato correttamente non è un problema, possiamo risolverlo presto. C'è la speranza che ci possa essere giovedì". Dichiarazionice hanno in parte rassicurato il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, in vista del prossimo incontro dei bianconeri, contro il Napoli.