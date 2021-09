Juve, ripresa alla Continassa: rientrato McKennie

TORINO - La Juventus ha ripreso oggi gli allenamenti, dopo due giorni di riposo, in vista della sfida di sabato prossimo quando, alle 18, i bianconeri affronteranno il Napoli allo Stadio Diego Armando Maradona. Sarà una settimana di graduale recupero di tutti i nazionali per Allegri, che solamente venerdì potrebbe avere a disposizione anche gli ultimi elementi, i sudamericani. Weston McKennie, invece, è stato il primo a tornare oggi alla "base". I prossimi a fare ritorno al JTC Continassa saranno domani l'olandese De Ligt e il francese Rabiot, seguiti giovedì da tutti i nazionali italiani, dal polacco Szczesny, lo spagnolo Morata e lo svedese Kulusevski. Intanto oggi il gruppo ha svolto esercitazioni di reparto per i difensori, possesso palla e parte finale atletica per il gruppo. Domani squadra in campo al mattino.