Juve, i convocati per il Napoli: torna Ramsey

TORINO - Il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, ha diramato la lista delle convocazioni in vista del prossimo match di campionato, la gara di domani, contro il Napoli, alle ore 18. Sono in tutto 20 i giocatori chiamati dall'allenatore bianconero: presente in lista Aaron Ramsey, recuperato dall’infortunio che lo ha tenuto fuori in occasione della gara contro l’Empoli. Assenti, come annunciato dallo stesso Allegri, i sudamericani, out anche l'infortunato Federico Chiesa. Questo l'elenco completo. Portieri: Szczesny, Perin, Pinsoglio, Difensori: De Sciglio, Chiellini, De Ligt, Pellegrini, De Winter, Bonucci, Rugani. Centrocampisti: Ramsey, McKennie, Bernardeschi, Locatelli, Rabiot, Kulusevski, Miretti. Attaccanti: Morata, Kean, Soulè.