Dybala guida la Juve di Champions. Chiesa verso la panchina

TORINO - Tutti in campo per la rifinitura in vista del debutto Champions di domani a Malmoe. Massimiliano Allegri ritrova Paulo Dybala e gli altri sudamericani. C’è anche Federico Chiesa, che però si allena a parte. L’ex Fiorentina non è ancora al top e in Svezia probabilmente partirá dalla panchina. Valutazioni Allegri sta valutando se confermare il 4-4-2 di Napoli, ovviamente cambiando molti uomini, o se affidarsi a una difesa a tre. Nel primo caso davanti a Szczesny, confermato in porta e difeso dal tecnico, difesa a 4 con Danilo e Alex Sandro sulle fasce e la coppia azzurra Bonucci-Chiellini in mezzo. A centrocampo Bentancur e Locatelli con Cuadrado a destra e Rabiot falso/esterno a sinistra. In attacco spazio a Morata e al rientrante Dybala. Partenza in giornata la Juventus partirà per Malmoe. In serata la conferenza Champions di Allegri.