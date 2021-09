Dybala, Joya e tormenti tra Champions e firma con la Juve

La Juventus ha affidato a Paulo Dybala la pesante eredità del post Cristiano Ronaldo, ma non ancora il rinnovo di contratto che ne certifichi nero su bianco il nuovo status. Il numero 10 - almeno tecnicamente - è un giocatore in odore di svincolo (scadenza giugno 2022). Eppure l’aria che filtra dagli ambienti bianconeri è totalmente diversa. Tutti - dalla società a Massimiliano Allegri fino a capitan Giorgio Chiellini - puntano sulla Joya come uomo simbolo della nuova Juventus. Una investitura che, in attesa dell’intesa sul prolungamento - c’è una distanza di un paio di milioni tra offerta (8 milioni più 2 di bonus) e richiesta (10 più 2) - per una notte basta e avanza a Paulo.