Juve, Allegri: "Bisogna distinguere i risultati dalle prestazioni"

MALMOE (Svezia) - "Quando giochi una partita di Champions... C'è l'attesa più che la preoccupazione. Un debutto fuori in trasferta, soprattutto dopo tre partite di campionato dove sono mancati i risultati, è normale che ci fosse un po' di pressione in più, però direi che i ragazzi hanno fatto una buona partita sul piano tecnico, in alcune situazioni potevamo fare meglio, bisognava sfruttare meglio alcune situazioni nel primo tempo". Dopo il netto successo in casa del Malmoe nell'esordio stagionale in Champions, il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri analizza la gara ai microfoni di Mediaset: "C'è da migliorare, questo non cambia assolutamente il percorso, il lavoro che abbiamo iniziato il 14 luglio, poi purtroppo i risultati condizionano il giudizio e quindi noi dobbiamo essere bravi a rimanere in equilibrio, sia nelle sconfitte e soprattutto nelle vittorie".

Allegri: "Szczesny ha fatto una buona partita" "Clean sheet? Questo è un segnale, ho chiesto ai ragazzi alla fine del primo tempo di finire la partita senza finire gol, perchè anche quello ti abitua a non subirne e ti toglie un po' di ansia. Poi stasera Szczesny stasera ha fatto una buona partita, la sua partita, per il valore che ha, come tutti gli altri: chi è entrato si è messo subito a disposizione, ora era importante vincere e ora pensiamo al campionato da giovedì".