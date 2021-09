Alex Sandro: "Abbiamo alzato la testa. La Juve è un gruppo forte"

MALMOE (Svezia) - “Sono contentissimo per questo primo gol in Champions, lo cercavo da tempo". Autore del gol che ha sbloccato il risultato a Malmoe e dato il là al netto successo per 3-0 della Juventus nell'esordio stagionale in Champions League, il terzino brasiliano Alex Sandro analizza il match ai microfoni del canale tematico bianconero: "È stato importantissimo per la squadra perché ha reso tutto più semplice su un campo difficile. In ogni partita proviamo a giocare in modo di fare male agli avversari, abbiamo studiato bene la gara e siamo riusciti a fare quello che volevamo. La vittoria porta in alto il morale della squadra, stiamo meglio e abbiamo alzato un po' la testa. Questo è un gruppo forte, in crescita e siamo sulla strada giusta".