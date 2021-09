Juve, riecco Kean: "Pronto per questa nuova sfida"

TORINO - «Tornare è stata la scelta giusta, sono pronto», così Moise Kean presenta alla stampa il suo ritorno alla Juventus dopo l’esperienza all’Everton e al Psg. Da ragazzo dei record a giovane attaccante, il numero 18 bianconero ha chiaro in testa gli obiettivi. «Sono qui per dare una mano alla squadra, all’estero ho avuto la possibilità di imparare tanto e porterò questo bagaglio di conoscenze». In prima fila, l’ad Maurizio Arrivabene e l’uomo mercato della Juventus Federico Cherubini, in seconda mamma Isabelle e il fratello Giuseppe, la famiglia che è sempre stata al fianco di “Mosè”.

Il dopo Ronaldo «Sono arrivato al posto di Ronaldo? Non sento nessun peso, ma sono consapevole che è una responsabilità indossare questa maglia: sono qui per aiutare la squadra dove sono cresciuto. La Juve è sempre stata nel mio cuore è quando è arrivata questa opportunità non ci ho pensato due volte e l’ho subito presa. Indossare la maglia bianconera mi ha sempre dato grandi emozioni, sono pronto a dare il cento per cento. Mi sento molto fortunato per un ragazzo della mia età perché ho potuto conoscere tanti campionati come la Premier League e Ligue1».