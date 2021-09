Juve-Milan, Cuadrado-Leao show, sfida da autovelox: i dati del match analyst Bacconi

L'analisi di Bacconi

«La squadra di Massimiliano Allegri - spiega Bacconi - ha una percentuale di ripartenze sul totale di azioni effettuate nella partita leggermente più alta di quella del Milan, ma con un’incisività per ora molto più bassa (12% meno pericolose). In particolare i rossoneri di Stefano Pioli sviluppano le proprie transizioni con maggiore verticalità (5% in più) e ad una velocità decisamente più alta che hanno trovato la massima applicazione nei gol di Giroud contro il Cagliari e Leao contro la Lazio (vedi immagine sotto a destra). L’unico gol in contropiede realizzato dalla Juve nelle prime tre giornate è quello di Cuadrado a Udine (vedi immagini sotto a sinistra) con la squadra molto bassa e solo due giocatori sopra la linea della palla».