Juve, a La Spezia con De Ligt

TORINO - Avanti di corsa, mercoledì si torna in campo. Primo turno infrasettimale della Serie A, Juventus in trasferta sul campo dello Spezia alle 18.30 con l’obbligo di sbloccarsi in campionato nella casella vittorie. Come hanno invece fatto ieri i liguri, che si sono imposti in trasferta con il Venezia. Un successo giunto poco prima del fischio finale e concretizzatosi con due reti dalla distanza: prima Bastoni e poi, decisivo, Bourabia. Tre punti che premiano il lavoro di Thiago Motta e che gasano l’ambiente. A La Spezia attendono per la prima volta con la Juventus in Serie A, dopo il precedente in B del 2007. La passata stagione l’incontro venne infatti disputato a Cesena, località scelta in attesa del completamento dei lavori dello stadio. Il 1° novembre la Juventus si impose 4-1, con una doppietta di Cristiano Ronaldo, entrato nel secondo tempo al posto di Paulo Dybala per segnare la doppietta che avrebbe sbloccato l’1-1.