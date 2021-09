Juve, De Ligt: "Vittoria che ci serviva". Chiellini: "Avanti così"

TORINO - "Vittoria importante! Vamos, +3". Festeggia così Paulo Dybala su Instagram dopo il primo successo in campionato della Juve, che ha vinto in rimonta sul campo dello Spezia. I bianconeri hanno festeggiato la vittoria sui social network. "Una vittoria che ci serviva e che abbiamo ottenuto" ha scritto De Ligt, autore del gol decisivo. Più didascalici gli autori degli altri due gol. "+3" con tre emoji dei muscoli per Chiesa, "We move!" le parole di Kean. Lungo messaggio invece da parte di Danilo: "Prendiamo questi 3 punti con la giusta rabbia, ma siamo consapevoli di poter dare di più. Io per primo, non sono soddisfatto della mia prestazione.Possiamo solo continuare a lavorare giorno per giorno e sostenerci sempre, come una vera famiglia! Questa è la vittoria che deve cambiare la nostra situazione! Forza Juve!". "Vittoria voluta. Guardiamo avanti" ha scritto Bonucci. Infine, Chiellini: "Oggi più che mai contavano i tre punti. Avanti così".