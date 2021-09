Dino Zoff: "Szczesny ha salvato la Juve. Mai avuto dubbi: è un grande"

TORINO - Quando ha impresso la propria firma sui tre punti, uno dei protagonisti meno celebrati della trasferta ligure: quel Wojciech Szczesny che, in avvio di stagione, aveva fatto a lungo parlare di sé, ma per meno lusinghiere ragioni. Alle critiche piovute per le indecisioni che avevano gravato sui risultati di Udine e Napoli in particolare, il portiere polacco ha risposto abbassando la saracinesca con due strepitosi interventi allo scadere su Kalulu contro il Milan e su Maggiore con lo Spezia . «Ci ha messo del suo e anche qualcosa in più: quell'intervento ha letteralmente salvato la partita della Juventus, in un momento in cui i bianconeri proprio non potevano permettersi un altro passo falso», tiene a puntualizzare Dino Zoff , un'istituzione quando si parla di portieri e di Juventus .

I problemi in casa Juve e la corsa scudetto

In che modo si supera un momento di appannamento come quello vissuto dal polacco nelle prime giornate? «Con una reazione collettiva. Ritengo che il problema fosse di squadra e non imputabile ad un singolo. Le prestazioni di un portiere risentono anche di quelle dei giocatori di movimento e, in campo, a tratti ho visto una grande confusione generale» (…) Ma la Juventus è ancora in corsa per lo scudetto? «Tutto è possibile, quello di oggi non è più il mio calcio dei due punti a vittoria. Nel 2001, quando subentrai in panchina ad Eriksson, con la Lazio recuperammo undici punti alla Roma in poco tempo. Anche se quest'anno vedo tante squadre agguerrite in vetta alla classifica» C'è una favorita? «Mi sta piacendo molto l'Inter, che non a caso ha il tricolore sul petto. Ma è prematuro per azzardare una previsione: anche Milan e Napoli mi sembrano su un livello simile». Torniamo al capitolo portieri: forse già domenica toccherà a Perin tra i pali bianconeri. «È un ragazzo affidabile e che ormai ha accumulato una buona esperienza: un ottimo profilo per fare da alternativa a Szczesny». (...)

