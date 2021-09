Juve- Sampdoria, Allegri festeggia le 400 panchine in Serie A

Da quel Cagliari-Lazio del 31 agosto 2008, prima giornata del campionato 2008-09, ne è passata di acqua sotto i ponti. In quel caldo primo pomeriggio sardo Massimiliano Allegri faceva il proprio esordio su una panchina di Serie A. Un inizio non proprio incoraggiante - sconfitta per 4-1 -. Cinque ko consecutivi in altrettante giornate, poi il motore ha iniziato a funzionare a pieni giri e Jeda e compagni chiusero al nono posto con 53 punti. A distanza di 13 anni e tantissimi trofei in bacheca, il tecnico livornese festeggia le 400 panchine nella massima serie nel lunch match della 6ª giornata tra Juve e Sampdoria.