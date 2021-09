Juventus: tutte le sfide Chiellini-Lukaku, sportellate e stima. E solo due gol su rigore

TORINO - Non è un classico come Chiellini-Ibrahimovic, ma anche Chiellini-Lukaku si avvia a essere uno degli scontri che diventano uno spettacolo nello spettacolo . Giocatori possenti e giganteschi ( 190 centimetri per 94 chili il belga, 188 centimetri per 85 chili l'italiano), sono due generosi che non si risparmiano mai sotto il profilo agonistico e non hanno paura delle reciproche rudezze. Sportellate, insomma, ma anche grande sportività fra i due, che si stimano e difficilmente escono dal campo senza stringersi sinceramente la mano.

Si salta poi al 2021, per una microsfida, il 9 febbraio, in Coppa Italia: Lukaku gioca tutta la partita, Chiellini solo gli ultimi otto minuti. Finisce comunque 0-0 e Lukaku non segna. Novanta minuti per entrambi, invece, nel finale dello scorso campionato per il 3-2 a favore della Juventus che ha visto Lukaku segnare il primo gol contro Chiellini : non su azione, tuttavia, ma su rigore e il fallo non era di Chiellini.

Nel 2018, all' Old Trafford , quando Lukaku vestiva la maglia del Manchester United, la Juventus era andata a vincere 1-0 con gol di Dybala e la prestazione difensiva di Chiellini e Bonucci era stata elogiata da José Mourinho con una delle sue meravigliose iperbole: «Chiellini e Bonucci dovrebbero andare ad Harvard ad insegnare la scienza della difesa». Anche in quel caso Lukaku rimase all'asciutto.

E' successo così fin dall'inizio, sei anni fai, in un'amichevole fra Belgio e Italia, finita 3-1 per loro, ma nella quale Lukaku (in campo per 63') non aveva segnato, faticando molto con la marcatura di Chiellini.

Tutte le sfide Chiellini-Lukaku



13 novembre 2015: Belgio-Italia 3-1

Lukaku in campo per 63'

Chiellini in campo per 90'

Gol di Lukaku 0

13 giugno 2016: Belgio-Italia 0-2

Lukaku in campo per 73'

Chiellini in campo per 90'

Gol di Lukaku 0

23 ottobre 2018: Manchester United-Juventus 0-1

Lukaku in campo per 90'

Chiellini in campo per 90'

Gol di Lukaku 0

9 febbraio 2021: Juventus-Inter 0-0

Lukaku in campo per 90'

Chiellini in campo per 8'

Gol di Lukaku 0

15 maggio 2021: Juventus-Inter 3-2

Lukaku in campo per 90'

Chiellini in campo per 90'

Gol di Lukaku 1 (rigore)

2 luglio 2021: Belgio-Italia 1-2

Lukaku in campo per 90'

Chiellini in campo per 90'

Gol di Lukaku 1 (rigore)