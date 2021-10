Ai piedi di Chiesa, il nuovo leader della Juve

In Italia si era sbloccato a La Spezia , con il 2-2 che aveva raddrizzato una situazione che aveva rischiato di rivelarsi complicata. In Europa ha scelto l’occasione più importante e nobile, il gol che ha deciso il confronto con il Chelsea . La vittoria sui detentori della Champions League ha rilanciato le ambizioni della Juventus , ammaccate da un avvio di stagione complicato . E, insieme a queste, dato ulteriore risalto all’immagine di Federico Chiesa , con critica e tifosi (stranieri compresi) ad accorgersi che anche in Italia esistono giocatori che vale la pena seguire con attenzione, come evidenziato dal trionfo all’Europeo. Un torneo in cui proprio il numero 22 bianconero era stato uno dei grandi protagonisti della vittoria degli azzurri di Roberto Mancini, con prestazioni ribadite anche nella Juventus. Una non-novità, comunque, quest’ultima. Perché proprio Chiesa era stato uno degli aspetti positivi della controversa ultima stagione.

Una annata in cui, tra tanti alti e bassi, le costanti erano state i gol di Cristiano Ronaldo e le partite positive dell’attaccante arrivato dalla Fiorentina. L’inizio non era stato dei più auguranti, con l’espulsione a Crotone che aveva fatto inarcare il sopracciglio ai soliti ben pensanti. Poi il primo gol in assoluto il 2 dicembre all’Allianz Stadium con la Dynamo Kiev in Champions, quindi il primo in campionato due settimane dopo nell’1- 1 con l’Atalanta, sempre a Torino. Non solo reti, ma anche prestazioni. Su tutte, quella del 6 gennaio in casa del Milan, forse la prova più convincente della squadra di Andrea Pirlo: la doppietta per il 3-1 e una prova sulla fascia (destra, lui utilizzato quasi sempre sinistra) con cui aveva annullato lo spauracchio Theo Hernandez.

