Arthur: "Non sento più dolore, sono pronto a giocare"

In attesa del rientro dei nazionali, la squadra di Massimiliano Allegri si è ritrovata alla Continassa per l'amichevole contro l'Alessandria. I bianconeri sono andati in vantaggio nel primo tempo grazie alla rete del giovane Maressa. Nel secondo tempo gli uomini di Longo hanno trovato il pareggio con Corazza, ma quasi allo scadere del match è arrivato il secondo gol della Juve firmato da Chibozo. Nell'undici schierato da Allegri anche Arthur e Kaio Jorge: per il centrocampista si tratta della prima partita dopo l'infortunio ed è rimasto in campo per un'ora. Stesso tempo anche per l'attaccante brasiliano che, dopo aver disputato qulche minuto nel derby contro il Toro, è pronto per giocarsi le sue chance contro la Roma.