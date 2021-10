Zenit-Juve: a San Pietroburgo è arrivata la neve

Zenit-Juve: scatta l'allerta meteo. La sfida tra i russi e la squadra di Allegri, valida per la terza giornata di Champions, potrebbe giocarsi con la neve e con un clima molto rigido. In queste ore in Russia è arrivata la prima nevicata dell'anno: a San Pietroburgo attualmente ci sono due gradi e la sfida di stasera si giocherà alle ore 22 russe, le 21 in Italia. A svelare le condizioni climatiche ci ha pensato lo Zenit, che sul suo profilo Twitter ha postato una foto e un messaggio per avvisare i bianconeri: "La prima neve dell'anno è arrivata a San Pietroburgo! Juventus, puoi aspettarti che la Gazprom Arena abbia questo aspetto per l'ora del calcio d'inizio!". Il testo è stato accompagnato da uno scatto di repertorio che ritrae lo stadio russo completamente sommerso dalla neve.