Allegri e l’1-0 Juve: “Abbiamo giocato male e abbiamo vinto”

“Il risultato è ottimo, non abbiamo subito gol. Ma non abbiamo fatto una bella prestazione, siamo stati un po’ lenti. Abbiamo sbagliato molto tecnicamente. Tutto questo ci consente di alzare l’attenzione per la partita contro l’Inter”. Massimiliano Allegri si prende il risultato, l’1-0 a San Pietroburgo contro lo Zenit, anche se non è affatto contento di quanto visto sul campo. “Lo step successivo? Bisogna migliorare la fase di possesso, fare delle scelte migliori, occupare bene il campo - ha detto il tecnico della Juve ad Amazon Prime Video - Gli spazi erano stretti, ma sicuramente dobbiamo fare di più. Devono migliorare tutti nella gestione della palla e nell’andare tra le linee. Non mi piace dire che è la mia Juve perché non lo è, ho giocatori importanti ma dobbiamo migliorare. Abbiamo giocato male e abbiamo vinto, questo può essere d’aiuto per domenica. Voglio talmente bene ai miei giocatori che oggi non li ho neanche salutati”.