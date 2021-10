Allegri e il retroscena sul bigliettino a Bonucci durante Inter-Juve

Inter-Juve si risolve così, di corto muso come piace a Max Allegri. I bianconeri acciuffano il pareggio nel derby d'Italia proprio allo scadere, con un rigore trasformato da Paulo Dybala. Poco prima, al momento dell'entrata in campo di Kaio Jorge, le telecamere hanno catturato un particolare significativo. Dalla panchina bianconera, per mano proprio del nuovo entrato, arriva a Leonardo Bonucci un pizzino di indicazioni dalla panchina. Il difensore bianconero dispiega il foglio, lo legge e lo ripone nei calzettoni. Da lì a cinque minuti, arriva il pareggio.