Inter-Juve, la Supercoppa il 12 gennaio a San Siro?

Dovrebbe essere mercoledì 12 gennaio la data della sfida di Supercoppa italiana tra Inter e Juventus. In questo momento è il giorno più probabile per la partita tra i detentori dello scudetto e della Coppa nazionale. Sarebbe una soluzione ideale per la Lega Serie A perché in questo modo non ci sarebbe l’esigenza di rinviare partite di campionato, come succederebbe invece se si giocasse il 22 dicembre o il 5 gennaio. In particolare non dovrebbe essere spostata Juventus-Napoli del 6 gennaio, una modifica che avrebbe generato più di una polemica, legata agli impegni di Koulibaly, Anguissa e Osimhen in Coppa d’Africa. È uno svantaggio che l'attuale capolista non avrebbe se la partitissima con i bianconeri fosse ricollocata a febbraio.