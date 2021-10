Juve, per De Sciglio lesione muscolare: ecco quanto starà fermo

TORINO - Appena 13' di campo e poi l'infortunio che ha costretto De Sciglio , in lacrime, a chiedere il cambio contro il Sassuolo e a lasciare il posto ad Alex Sandro. Uno stop che poi si è aggiunto anche al ko dell'Allianz, accrescendo l'amarezza di Allegri. Per il terzino si temeva una distorsione del ginocchio, invece gli esami medici hanno evidenziato "una lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia sinistra . Tra circa 10 giorni verrà nuovamente rivalutato", si legge sul sito bianconero. Dieci giorni significa out con Verona, Zenit e Fiorentina e rientro dopo la sosta.

Allegri non fa riposare la Juve

Per la Juve è già tempo di preparare la prossima partita contro il Verona, la squadra è tornata ad allenarsi questa mattina: gruppo diviso in due, seduta di scarico per chi è sceso in campo col Sassuolo, combinazioni di gioco per il tiro, possesso palla e partitina per il resto della squadra. Venerdì allenamento in programma nel pomeriggio.