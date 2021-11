Juve, tutti gli impegni dei bianconeri in nazionale

Dopo la vittoria sulla Fiorentina, Allegri ha concesso alcuni giorni di riposo ai giocatori che non saranno impegnati in Nazionale. Il tecnico bianconero dovrà fare a meno di 17 giocatori, impegnati nella sosta con le proprie nazionali in vista delle qualificazioni ai Mondiali del 22. Rientrano invece due calciatori reduci da infortunio: De Sciglio e Kean torneranno al lavoro per sfruttare ogni singolo giorno della sosta con l’obiettivo di essere disponibili per il 20 novembre, quando i bianconeri saranno impegnati in casa della Lazio.