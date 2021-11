Dybala, altri esami: un’infiammazione preoccupa Allegri

Paulo Dybala ha un’infiammazione al soleo sinistro, nessuna lesione e neanche dolore, ma si sono comunque resi necessari altri esami dopo quelli dei giorni scorsi. Questo rimbalza dal ritiro dell’Argentina, dove sono sicuri che Dybala contro il Brasile non giocherà e, anche se non è un problema che li riguarda, hanno qualche dubbio che sia disponibile al cento per cento sabato pomeriggio per la sfida contro la Lazio.

«Aveva preso già una botta prima di venire in nazionale e all’intervallo contro l’Uruguay ha sentito un affaticamento, per cui abbiamo deciso di toglierlo perché non valeva la pena rischiare. Aspettiamo gli esiti degli esami e se non avrà nulla sarà convocato», ha spiegato il ct argentino Scaloni (inventandosi, forse, la botta prima dell’arrivo in Argentina, perché non risulta).