Juve, il Morata giusto al momento giusto

TORINO - Il tempismo è una dote spesso meno celebrata rispetto ad altre più appariscenti, come tecnica, velocità o forza fisica, ma fondamentale per un calciatore, in particolar modo per un attaccante. Alvaro Morata lo possiede sul campo e in questi giorni ne ha fatto sfoggio in senso più ampio: ritrovandosi (almeno così spera Massimiliano Allegri, fiducioso di averne presto conferma) dopo un periodo opaco proprio nel momento in cui la Spagna aveva, e la Juventus ha, più bisogno di lui.